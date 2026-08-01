Врач напомнила о защите кожи в солнечные дни

Многие москвичи в жаркие дни выбирают отдых у воды. Однако врачи напоминают о необходимости соблюдать меры безопасности при нахождении на солнце.

По словам кандидата медицинских наук, врача-дерматовенеролога и косметолога Екатерины Васильевой, ультрафиолетовое излучение воздействует на кожу не только летом, но и в течение всего года. Длительное пребывание под солнцем может привести к пересушиванию кожи и повреждению коллагеновых волокон, что ускоряет процессы старения.

Врачи рекомендуют использовать солнцезащитные средства и защищать кожу от прямых солнечных лучей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.