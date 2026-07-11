"Качество жизни": врач-эндокринолог рассказала о медленном метаболизме

Почему у многих при похудении вес стоит на месте? Как понять, что у человека медленный метаболизм? Какие продукты могут его замедлять, а какие ускорять?

Какие привычки нарушают метаболизм? Сколько нужно спать каждый день, чтобы метаболизм был в норме? Дефицит каких витаминов может замедлять обмен веществ?

На эти и другие вопросы в программе "Качество жизни" ответила врач-эндокринолог, заведующая отделением эндокринологии Анна Невольникова.