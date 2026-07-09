Терапевт Кондрахин: прием стероидов может привести к импотенции и инсульту

Подросток покрылся гнойными акне после приема стероидов, сообщили СМИ. Почему добавки вызвали такую реакцию и какие еще опасности может нести в себе такой способ увеличить мышечную массу, разбиралась Москва 24.

Вместо мышц – прыщи и импотенция

Тело 16-летнего российского парня покрылось гнойными акне после приема стероидов втайне от родителей, сообщил телеграм-канал Baza.

По данным СМИ, парень пил добавки для роста мышц на протяжении двух месяцев, увидев ролики в интернете. Причем родители ничего не знали вплоть до приема у дерматолога, который диагностировал фульминантное акне – тяжелую форму угревой болезни. Парню пришлось пройти курс антибиотиков и гормональных препаратов, который длился год. Акне сошло, но на коже остались рубцы, выяснили журналисты.

Врач-терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин объяснил Москве 24, что стероиды меняют качество кожного сала, выделяемого порами. Оно становится более плотным и густым, превращаясь в идеальную питательную среду для микроорганизмов.

Кроме того, стероиды снижают местный иммунитет кожи, из-за чего инфекция быстро внедряется и возникает вторичное воспаление.





Андрей Кондрахин врач-терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук Акне – это закупорка сальной железы. В норме она выполняет важную защитную функцию: кожное сало помогает волосу выходить из луковицы, смазывает поверхность кожи и предотвращает потерю влаги. Но при приеме стероидов состав сала меняется. В результате возникают воспаления, которые выглядят как пузыри, гнойники и глубокие болезненные очаги.

Однако основная опасность стероидов связана с их воздействием на печень. Есть примеры, когда люди, долго употреблявшие такие препараты, оказывались на операционном столе, предупредил Кондрахин.

"Стероиды эффективно увеличивают мышечную массу за счет усиления анаболизма, но плата за это – серьезные нарушения метаболизма. Препараты ускоряют обмен холестерина, стимулируют углеводный обмен, что со временем приводит к диабету, артериальной гипертензии, повышенному уровню холестерина и развитию атеросклероза", – добавил врач.

Кроме того, стероиды могут вызывать изменения в строении зубов: они меняют свое положение, становятся кривыми. Также увеличивается нагрузка на сердечно-сосудистую систему и головной мозг, что создает риски инсульта и инфаркта.

Плюс ко всему подобные добавки блокируют выработку собственных половых гормонов. Это может привести к серьезным нарушениям репродуктивной функции, вплоть до импотенции.





Андрей Кондрахин врач-терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук Возникает парадокс: внешне человек становится более мускулистым и "мужественным", но внутренне его гормональная система подавляется, и последствия могут быть необратимыми. Особую опасность стероиды представляют для молодых людей, чей гормональный фон еще не стабилизировался.

При этом известно немало случаев, когда последствием приема стероидов становился летальный исход. К примеру, в январе 2026 года в Италии скончался бодибилдер Андреа Лорини. Причиной стал некротизирующий фасциит – инфекционное заболевание, которое, по словам родственников, развилось из-за злоупотребления стероидами и допингом.

Также в мае 2026 года в Бразилии умер 22-летний культурист и блогер Габриэль Ганли. В свидетельстве о смерти причиной указали гипертрофическую кардиомиопатию (утолщение сердечной мышцы), которую мог спровоцировать прием анаболиков.

Не только стероиды

В медицинской практике существуют случаи, когда анаболики и стероиды назначаются в лечебных целях – например, при кахексии (истощении), тяжелых заболеваниях, сопровождающихся потерей мышечной массы, восстановлении после серьезных травм. Но для спорта и здорового человека такие препараты избыточны и неоправданны, так как это искусственное вмешательство в физиологию, подчеркнул Андрей Кондрахин.





Андрей Кондрахин врач-терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук Самый правильный путь – достигать результатов через собственные усилия, регулярные и интенсивные тренировки. Люди, прибегающие к стероидам, как правило, хотят получить быстрый результат – красивый рельеф и объем мышц. Это сокращенный, но опасный путь. Организм человека устроен так, что сверх природных возможностей он массу мышц не нарастит.

Эксперт перечислил симптомы, которые должны насторожить человека на стероидах. В первую очередь это резкие изменения кожи: обильные гнойные высыпания, которые не проходят длительное время. Также стоит обратить внимание на изменения настроения, агрессивность, беспричинную раздражительность, нарушения сна, повышение артериального давления, отеки, изменение цвета мочи или боли в области печени и почек.

"Однако самая коварная особенность стероидов в том, что они долгое время не вызывают явных болезненных ощущений. Человек чувствует прилив сил, улучшение самочувствия, рост мышц и не замечает разрушительных процессов внутри", – пояснил терапевт.

Всем, кто принимает подобные препараты на свой страх и риск, эксперт настоятельно рекомендовал как минимум раз в месяц сдавать биохимический анализ крови с контролем печеночных ферментов (АЛТ, АСТ), показателей почек (креатинин, мочевина), уровня сахара и холестерина, а также делать электрокардиограмму для контроля работы сердца.



Кроме того, по словам Кондрахина, лучше наблюдаться у спортивного врача, который понимает специфику таких препаратов. Самостоятельное и бесконтрольное применение может привести к необратимым изменениям метаболизма, которые потом будет крайне сложно, а иногда и невозможно восстановить без постоянного приема других лекарств.

При этом специалист обратил внимание, что, помимо стероидов, существуют и другие препараты, которые люди принимают бесконтрольно.





Андрей Кондрахин врач-терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук Например, стимуляторы на основе кофеина, которые входят в состав так называемых энергетиков. Они временно усиливают кровообращение, повышают тонус и работоспособность, но действуют за счет истощения внутренних резервов организма – человек заимствует энергию у самого себя, а не получает ее извне.

Кроме того, популярностью пользуются белковые добавки и протеиновые смеси, подчеркнул врач.

"Сами по себе они не опасны, но избыток вещества создает колоссальную нагрузку на почки, которые выводят продукты его распада. Организму нужно ровно столько белка, сколько он способен усвоить и переработать, все остальное – лишняя нагрузка", – пояснил Кондрахин.

Врач рекомендовал ориентироваться на полноценное натуральное питание, а не химические добавки, которые дают временный эффект ценой долгосрочных проблем со здоровьем.

