Блогер пожаловалась на условия аренды квартиры за 320 тысяч рублей в Москве

Блогер из Москвы арендовала квартиру с отдельным входом с улицы за 320 тысяч рублей в месяц. Жилье находится на первом этаже дома рядом со станцией метро "Павелецкая".

По ее словам, прохожие регулярно заглядывали в окна, стучали в дверь и принимали квартиру за офис. Кроме того, хозяйка наблюдала за жильцами через камеры и потребовала доплатить 30 тысяч рублей за приезд подруги. Теперь блогер намерена обратиться в суд. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.