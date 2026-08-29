29 августа, 13:00Общество
"Выбор Рыбова": шоколад
Шоколад – для кого-то праздник, а для кого-то ловушка. За красивой оберткой со словами "настоящий" и "премиум" прячется совсем не то, что ожидается.
Из чего делают настоящий шоколад? Что можно назвать шоколадом, а что сладкой пустышкой? Как производители маскируют проблемы с качеством и как об этом кричат этикетки? Откуда в дорогих сортах пальмовое масло?
Как проверить шоколад в домашних условиях? Можно ли называть белый шоколад шоколадом? Сколько шоколада в день разрешают есть диетологи?
Об этом – в программе "Выбор Рыбова".