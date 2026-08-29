"Выбор Рыбова": шоколад

Шоколад – для кого-то праздник, а для кого-то ловушка. За красивой оберткой со словами "настоящий" и "премиум" прячется совсем не то, что ожидается.

Из чего делают настоящий шоколад? Что можно назвать шоколадом, а что сладкой пустышкой? Как производители маскируют проблемы с качеством и как об этом кричат этикетки? Откуда в дорогих сортах пальмовое масло?

Как проверить шоколад в домашних условиях? Можно ли называть белый шоколад шоколадом? Сколько шоколада в день разрешают есть диетологи?

Об этом – в программе "Выбор Рыбова".