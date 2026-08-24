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24 августа, 10:00

Общество

"Качество жизни": врач рассказала, как отдых влияет на качество сна

"Качество жизни": врач рассказала, как отдых влияет на качество сна

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Жители мегаполисов все чаще выбирают "сонный туризм" – отдых, который помогает восстановить режим сна. Кому действительно необходим такой отдых? Стоит ли переплачивать за подобные туры?

Что входит в рацион туристов во время такого отдыха? На сколько дней стоит брать такой тур, чтобы получить эффект?

На эти и другие вопросы в программе "Качество жизни" ответила врач-эндокринолог, диетолог, врач превентивной медицины Елена Бондарева.

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