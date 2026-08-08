Оливковое масло может подорожать из-за аномальной жары в Европе

Пожары и засуха в Европе могут привести к росту цен на оливковое масло. В Испании и Греции огонь уничтожает сельхозугодья, а во Франции из-за засухи деревья сбрасывают плоды.

По словам экспертов, сильная жара и отсутствие осадков снижают урожайность. Европейские фермеры сейчас рассчитывают на осенние дожди, которые могут помочь сохранить оставшийся урожай, а также ожидают государственной поддержки.

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