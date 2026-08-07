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07 августа, 14:15

Общество

Два ресторана не согласились с результатами исследования, выявившего кишечную палочку

Два ресторана не согласились с результатами исследования, выявившего кишечную палочку

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Итоги проверки Роскачества, в ходе которой в бургерах обнаружили кишечную палочку, стали неожиданностью для двух ресторанов. Они не согласились с результатами исследования ведомства.

Ранее Роскачество сообщило, что кишечную палочку обнаружили в бургерах пяти из 20 крупнейших сетей быстрого питания.

Чем грозит нарушение санитарных норм ресторанам? Как итоги проверки скажутся на работе этих ресторанов? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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