"Московский патруль": Роскачество выявило кишечную палочку в протеиновом мороженом

Мужчина пожаловался на отравления из-за популярного протеинового мороженого. Эксперты Роскачества выявили, что оно содержит кишечную палочку, превышение содержания микроорганизмов и незаявленные растительные жиры, что делает его фальсификатом.

По словам врачей, растительные жиры – не самое страшное, опаснее бактерии, например, сальмонеллы и клостридии, и антибиотики, которые могут попасть в сырье при нарушении сроков лечения коров.

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