Житель Бутова привозит в квартиру до 12 собак из приюта

Житель Бутова привозит в свою московскую квартиру до 12 собак из приюта в Новгородской области. По его словам, животные остаются в столице на несколько недель для обследований и операций в ветеринарных клиниках, после чего возвращаются обратно в деревню.

Большинство соседей утверждают, что собаки не мешают жильцам дома. По словам местных жителей, животные ведут себя спокойно, а хозяин следит за чистотой в подъезде. При этом некоторые соседи считают, что такое количество питомцев в жилом доме вызывает дискомфорт.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.