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14 сентября, 00:55

Общество

"Новости дня": Роспотребнадзор готовит тест-систему для диагностики респираторных инфекций

"Новости дня": Роспотребнадзор готовит тест-систему для диагностики респираторных инфекций

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Роспотребнадзор готовит новую тест-систему, которая сможет распознавать сразу 30 видов острых респираторных вирусов. Результат тестирования планируют получать за 60 минут.

Разработка объединит диагностику бактериальных и вирусных инфекций в одном компактном тесте. Это позволит врачам быстрее определять причину недомогания и подбирать лечение. Новую технологию создают на фоне круглосуточного мониторинга ситуации с опасными инфекциями в мире.

Подробнее – в программе "Новости дня".

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