14 сентября, 00:55Общество
"Новости дня": Роспотребнадзор готовит тест-систему для диагностики респираторных инфекций
Роспотребнадзор готовит новую тест-систему, которая сможет распознавать сразу 30 видов острых респираторных вирусов. Результат тестирования планируют получать за 60 минут.
Разработка объединит диагностику бактериальных и вирусных инфекций в одном компактном тесте. Это позволит врачам быстрее определять причину недомогания и подбирать лечение. Новую технологию создают на фоне круглосуточного мониторинга ситуации с опасными инфекциями в мире.
Подробнее – в программе "Новости дня".