Ученые Сеченовского университета разработали средство от ринита

Ученые Сеченовского университета разработали средство для лечения ринита, которое воздействует сразу на несколько механизмов развития заболевания. Препарат уже подтвердил эффективность и безопасность в ходе доклинических и пилотных испытаний.

Сейчас разработчики готовятся к масштабным клиническим исследованиям. Средство может стать альтернативой сосудосуживающим каплям, которые при длительном применении способны повреждать слизистую оболочку и нарушать сосудистый тонус.

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