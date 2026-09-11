11 сентября, 07:00Общество
Ученые Сеченовского университета разработали средство от ринита
Ученые Сеченовского университета разработали средство для лечения ринита, которое воздействует сразу на несколько механизмов развития заболевания. Препарат уже подтвердил эффективность и безопасность в ходе доклинических и пилотных испытаний.
Сейчас разработчики готовятся к масштабным клиническим исследованиям. Средство может стать альтернативой сосудосуживающим каплям, которые при длительном применении способны повреждать слизистую оболочку и нарушать сосудистый тонус.
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