Роспотребнадзор разрабатывает новую тест-систему для выявления 30 видов ОРВИ

Роспотребнадзор создает новые тест-системы, способные обнаруживать до 30 разнообразных вирусов. Результат будет готов уже через час. Об этом сообщила глава ведомства Анна Попова.

Она отметила, что разработка осуществляется на фоне появления в мире множества новых особо опасных инфекций. По ее словам, система мониторинга должна быть надежной, чтобы своевременно реагировать на угрозы.

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