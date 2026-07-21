Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 июля, 19:48

Общество
Главная / Истории /

Эксперт Наталья Искра предупредила о сложностях в социализации детей с необычными именами

Как корабль назовешь? Почему россияне выбирают детям необычные имена

Жители столичного региона продолжают выбирать для детей необычные имена. О том, с чем связана такая тенденция и как нестандартный выбор может влиять на коммуникацию ребенка со сверстниками, разбиралась Москва 24.

Знак исключительности

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Популярность необычных имен для детей не снижается в столичном регионе: за последнее время среди мальчиков на свет появились Евсевий, Никодим, Спиридон, Гектор и даже Залотой, сообщили в пресс-службе Минсоцразвития Московской области.

Не менее интересная ситуация с женскими именами: в ведомстве подчеркнули, что в моду входят древнерусские варианты – Матрена, Февронья, Агафья, Берегиня.

С начала года в Подмосковье зарегистрировано рождение более 51,5% мальчиков. Среди новорожденных мужского пола лидируют имена Михаил, Александр, Артем, Тимофей и Матвей. Девочек рождается меньше, но их имена не менее разнообразны. В топе – классические и древнерусские варианты, а также редкие и современные, например Мерседес, Александрита и Наоми.
Андрей Кирюхин.
министр социального развития Московской области

Специалисты напомнили, что родители обычно определяются с вариантом заранее, а свидетельство о рождении получают прямо в медицинском учреждении, что упрощает процедуру.

Ранее начальник столичного управления ЗАГС Светлана Уханева рассказала, какие имена жители столицы давали своим детям в 2025-м. По ее словам, в минувшем году на свет появились 14 Прохоров, 13 Корнеев, а также по 12 Лаврентиев, Марсов и Трофимов. Кроме того, насчитывались 6 Святогоров, 3 Мефодия и даже 1 Ярополк.

Среди девочек в столице родились 8 Океан, 6 Емилий, а также 4 Искры и 2 Лиры. Кроме того, были зарегистрированы Евстолия, Енисея, Лучезара и Олимпиада.

По мнению семейного психолога и писателя Радмилы Стригуновой, выбор редкого, необычного или даже абсурдного имени не всегда связан с желанием выделиться: часто за этим стоят иные мотивы.

В беседе с Москвой 24 она подчеркнула, что родители подсознательно стремятся дать ребенку не просто имя, а ключ к успешной и хорошей жизни, тем самым наделяя этот процесс магическим значением. Мамы и папы предварительно изучают обозначения, влияние на характер и судьбу, пытаясь заложить определенный смысл.

Например, Мерседес может символизировать статус или скорость, а Залотой – богатство и ценности. Имя также способно отражать личную историю, уважение к культуре, любимому герою или обращение к предкам. В религиозных семьях выбор старославянских имен указывает на сильную традицию.
Радмила Стригунова
семейный психолог и писатель

Еще одним мотивом может быть игра в антитренд. По мнению психолога, родители устали от повсеместно распространенных вариантов, которые встречаются в каждом классе или детсадовской группе. Взрослые стремятся гарантировать ребенку индивидуальность с самого первого дня, выделяя его на фоне других.

"Если за необычным выбором стоит искренняя любовь и желание подарить ребенку счастливую судьбу или почтить память предков – это прекрасно. Однако, если решение продиктовано желанием самоутвердиться за счет малыша, подчеркнув собственную исключительность, это может стать тяжелым грузом для семьи", – уточнила эксперт.

Стригунова уверена, что имя – это первый подарок ребенку, и важно, чтобы родители вкладывали в него историю, заботу и глубокий смысл, а не только личные амбиции.

Постоять за себя

Фото: 123RF.com/gorgev

Детский психолог Наталья Искра рассказала Москве 24, что восприятие того или иного варианта по большей части меняется в зависимости от страны проживания.

По ее словам, для русского человека такие имена, как Мерседес, звучат непривычно и неорганично. Тогда как, например, в испаноязычной среде они давно стали обычными благодаря классической литературе и кинематографу.

Безусловно, нестандартный выбор способен говорить о желании родителей подчеркнуть уникальность ребенка. Причем она подкрепляется в течение всего процесса воспитания. В результате такие дети могут крайне сложно адаптироваться в обществе, потому что ребенок думает, что он такой один.
Наталья Искра
детский психолог

Чаще всего влияние редкого имени на адаптацию в коллективе зависит от возраста и окружения. На уровне детского сада оно сказывается лишь в том случае, если воспитатели или нянечки акцентируют внимание.

"У детей этих лет еще нет оценочных суждений. То есть они не связывают имя, например, Мерседес с маркой автомобиля, если им специально об этом не сказать. Однако уже в пять лет, когда прозвища и обзывательства появляются как форма социального поведения, необычное имя имеет больше шансов стать поводом для насмешек", – предупредила специалист.

Наталья Искра объяснила, что в школьные годы, особенно в подростковом периоде (примерно 5–8-е классы) тоже могут возникнуть некоторые сложности. Однако повышенное внимание или намеренное искажение имен сверстниками, как правило, объясняется не жестокостью, а недостатком эмоциональной зрелости.

В этом возрасте все внутренние ресурсы направлены на собственное взросление и поиск места в коллективе. Такое задиристое поведение нередко оказывается более простым способом самоутверждения, чем конструктивные действия. Поэтому необычное имя ребенка может оказаться мишенью для подобных проявлений.
детский психолог
Наталья Искра

Эксперт заверила, что любой буллинг питается эмоциональной реакцией жертвы. Если ребенок не проявляет ни позитивных, ни негативных эмоций в ответ на обзывательства, агрессор теряет интерес. Все потому, что его действия не дают желаемого эффекта.

"Следует учить ребенка не реагировать на провокации. В случае если он не справляется самостоятельно, рекомендуется обратиться к психологу", – посоветовала она.

Однако есть и другой вариант, например научить ребенка отвечать шуткой. Как правило, дети, которые умеют выходить из ситуации с помощью юмора, редко нуждаются в помощи взрослых в таком вопросе, заключила Наталья Искра.

Читайте также


Какасьева Александра

обществодетиистории

Главное

Почему в российских регионах массово гибнут пчелы?

Причиной могла стать массовая химическая обработка полей

Читать
закрыть

Как будет меняться погода в столичном регионе в ближайшие годы?

Август 2026 года может запомниться в столице сильными ливнями

Жары в столице пока не предвидится

Читать
закрыть

Почему тюремные блогеры набирают популярность в России?

Авторы раскрывают лайфхаки, которые помогли им легче переносить лишения и ограничения

Читать
закрыть

Как уберечь себя от заражения стафилококком?

Стоит быть осторожнее с поцелуями, поскольку существует риск наличия инфекции в горле

Читать
закрыть

Чем грозит частое употребление вредной еды?

Употребление вредной пищи грозит резким подъемом уровня сахара в крови

При длительном употреблении нездоровых продуктов в организме усиливается низкоуровневое воспаление

Читать
закрыть

Почему СДВГ начал возникать у взрослых?

Специалисты связали явление с бесконечным скроллингом видеоконтента и постоянными уведомлениями

Читать
закрыть

Что делать при отравлении в отпуске за рубежом?

Эксперты уточняют: необходимо обезопасить себя юридически

Читать
закрыть

Почему россияне начали отказываться от фитнес-трекеров?

Причины кроются в импульсивных приобретениях под влиянием моды и доступной цены

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика