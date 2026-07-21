Эксперт Наталья Искра предупредила о сложностях в социализации детей с необычными именами

Жители столичного региона продолжают выбирать для детей необычные имена. О том, с чем связана такая тенденция и как нестандартный выбор может влиять на коммуникацию ребенка со сверстниками, разбиралась Москва 24.
Знак исключительности
Популярность необычных имен для детей не снижается в столичном регионе: за последнее время среди мальчиков на свет появились Евсевий, Никодим, Спиридон, Гектор и даже Залотой, сообщили в пресс-службе Минсоцразвития Московской области.
Не менее интересная ситуация с женскими именами: в ведомстве подчеркнули, что в моду входят древнерусские варианты – Матрена, Февронья, Агафья, Берегиня.
Специалисты напомнили, что родители обычно определяются с вариантом заранее, а свидетельство о рождении получают прямо в медицинском учреждении, что упрощает процедуру.
Ранее начальник столичного управления ЗАГС Светлана Уханева рассказала, какие имена жители столицы давали своим детям в 2025-м. По ее словам, в минувшем году на свет появились 14 Прохоров, 13 Корнеев, а также по 12 Лаврентиев, Марсов и Трофимов. Кроме того, насчитывались 6 Святогоров, 3 Мефодия и даже 1 Ярополк.
Среди девочек в столице родились 8 Океан, 6 Емилий, а также 4 Искры и 2 Лиры. Кроме того, были зарегистрированы Евстолия, Енисея, Лучезара и Олимпиада.
По мнению семейного психолога и писателя Радмилы Стригуновой, выбор редкого, необычного или даже абсурдного имени не всегда связан с желанием выделиться: часто за этим стоят иные мотивы.
В беседе с Москвой 24 она подчеркнула, что родители подсознательно стремятся дать ребенку не просто имя, а ключ к успешной и хорошей жизни, тем самым наделяя этот процесс магическим значением. Мамы и папы предварительно изучают обозначения, влияние на характер и судьбу, пытаясь заложить определенный смысл.
Еще одним мотивом может быть игра в антитренд. По мнению психолога, родители устали от повсеместно распространенных вариантов, которые встречаются в каждом классе или детсадовской группе. Взрослые стремятся гарантировать ребенку индивидуальность с самого первого дня, выделяя его на фоне других.
"Если за необычным выбором стоит искренняя любовь и желание подарить ребенку счастливую судьбу или почтить память предков – это прекрасно. Однако, если решение продиктовано желанием самоутвердиться за счет малыша, подчеркнув собственную исключительность, это может стать тяжелым грузом для семьи", – уточнила эксперт.
Стригунова уверена, что имя – это первый подарок ребенку, и важно, чтобы родители вкладывали в него историю, заботу и глубокий смысл, а не только личные амбиции.
Постоять за себя
Детский психолог Наталья Искра рассказала Москве 24, что восприятие того или иного варианта по большей части меняется в зависимости от страны проживания.
По ее словам, для русского человека такие имена, как Мерседес, звучат непривычно и неорганично. Тогда как, например, в испаноязычной среде они давно стали обычными благодаря классической литературе и кинематографу.
Чаще всего влияние редкого имени на адаптацию в коллективе зависит от возраста и окружения. На уровне детского сада оно сказывается лишь в том случае, если воспитатели или нянечки акцентируют внимание.
"У детей этих лет еще нет оценочных суждений. То есть они не связывают имя, например, Мерседес с маркой автомобиля, если им специально об этом не сказать. Однако уже в пять лет, когда прозвища и обзывательства появляются как форма социального поведения, необычное имя имеет больше шансов стать поводом для насмешек", – предупредила специалист.
Наталья Искра объяснила, что в школьные годы, особенно в подростковом периоде (примерно 5–8-е классы) тоже могут возникнуть некоторые сложности. Однако повышенное внимание или намеренное искажение имен сверстниками, как правило, объясняется не жестокостью, а недостатком эмоциональной зрелости.
Эксперт заверила, что любой буллинг питается эмоциональной реакцией жертвы. Если ребенок не проявляет ни позитивных, ни негативных эмоций в ответ на обзывательства, агрессор теряет интерес. Все потому, что его действия не дают желаемого эффекта.
"Следует учить ребенка не реагировать на провокации. В случае если он не справляется самостоятельно, рекомендуется обратиться к психологу", – посоветовала она.
Однако есть и другой вариант, например научить ребенка отвечать шуткой. Как правило, дети, которые умеют выходить из ситуации с помощью юмора, редко нуждаются в помощи взрослых в таком вопросе, заключила Наталья Искра.