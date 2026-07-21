Эксперт Наталья Искра предупредила о сложностях в социализации детей с необычными именами

Жители столичного региона продолжают выбирать для детей необычные имена. О том, с чем связана такая тенденция и как нестандартный выбор может влиять на коммуникацию ребенка со сверстниками, разбиралась Москва 24.

Знак исключительности

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Популярность необычных имен для детей не снижается в столичном регионе: за последнее время среди мальчиков на свет появились Евсевий, Никодим, Спиридон, Гектор и даже Залотой, сообщили в пресс-службе Минсоцразвития Московской области.

Не менее интересная ситуация с женскими именами: в ведомстве подчеркнули, что в моду входят древнерусские варианты – Матрена, Февронья, Агафья, Берегиня.





Андрей Кирюхин. министр социального развития Московской области С начала года в Подмосковье зарегистрировано рождение более 51,5% мальчиков. Среди новорожденных мужского пола лидируют имена Михаил, Александр, Артем, Тимофей и Матвей. Девочек рождается меньше, но их имена не менее разнообразны. В топе – классические и древнерусские варианты, а также редкие и современные, например Мерседес, Александрита и Наоми.

Специалисты напомнили, что родители обычно определяются с вариантом заранее, а свидетельство о рождении получают прямо в медицинском учреждении, что упрощает процедуру.

Ранее начальник столичного управления ЗАГС Светлана Уханева рассказала, какие имена жители столицы давали своим детям в 2025-м. По ее словам, в минувшем году на свет появились 14 Прохоров, 13 Корнеев, а также по 12 Лаврентиев, Марсов и Трофимов. Кроме того, насчитывались 6 Святогоров, 3 Мефодия и даже 1 Ярополк.

Среди девочек в столице родились 8 Океан, 6 Емилий, а также 4 Искры и 2 Лиры. Кроме того, были зарегистрированы Евстолия, Енисея, Лучезара и Олимпиада.

По мнению семейного психолога и писателя Радмилы Стригуновой, выбор редкого, необычного или даже абсурдного имени не всегда связан с желанием выделиться: часто за этим стоят иные мотивы.

В беседе с Москвой 24 она подчеркнула, что родители подсознательно стремятся дать ребенку не просто имя, а ключ к успешной и хорошей жизни, тем самым наделяя этот процесс магическим значением. Мамы и папы предварительно изучают обозначения, влияние на характер и судьбу, пытаясь заложить определенный смысл.





Радмила Стригунова семейный психолог и писатель Например, Мерседес может символизировать статус или скорость, а Залотой – богатство и ценности. Имя также способно отражать личную историю, уважение к культуре, любимому герою или обращение к предкам. В религиозных семьях выбор старославянских имен указывает на сильную традицию.

Еще одним мотивом может быть игра в антитренд. По мнению психолога, родители устали от повсеместно распространенных вариантов, которые встречаются в каждом классе или детсадовской группе. Взрослые стремятся гарантировать ребенку индивидуальность с самого первого дня, выделяя его на фоне других.

"Если за необычным выбором стоит искренняя любовь и желание подарить ребенку счастливую судьбу или почтить память предков – это прекрасно. Однако, если решение продиктовано желанием самоутвердиться за счет малыша, подчеркнув собственную исключительность, это может стать тяжелым грузом для семьи", – уточнила эксперт.

Стригунова уверена, что имя – это первый подарок ребенку, и важно, чтобы родители вкладывали в него историю, заботу и глубокий смысл, а не только личные амбиции.

Постоять за себя

Детский психолог Наталья Искра рассказала Москве 24, что восприятие того или иного варианта по большей части меняется в зависимости от страны проживания.

По ее словам, для русского человека такие имена, как Мерседес, звучат непривычно и неорганично. Тогда как, например, в испаноязычной среде они давно стали обычными благодаря классической литературе и кинематографу.





Наталья Искра детский психолог Безусловно, нестандартный выбор способен говорить о желании родителей подчеркнуть уникальность ребенка. Причем она подкрепляется в течение всего процесса воспитания. В результате такие дети могут крайне сложно адаптироваться в обществе, потому что ребенок думает, что он такой один.

Чаще всего влияние редкого имени на адаптацию в коллективе зависит от возраста и окружения. На уровне детского сада оно сказывается лишь в том случае, если воспитатели или нянечки акцентируют внимание.

"У детей этих лет еще нет оценочных суждений. То есть они не связывают имя, например, Мерседес с маркой автомобиля, если им специально об этом не сказать. Однако уже в пять лет, когда прозвища и обзывательства появляются как форма социального поведения, необычное имя имеет больше шансов стать поводом для насмешек", – предупредила специалист.

Наталья Искра объяснила, что в школьные годы, особенно в подростковом периоде (примерно 5–8-е классы) тоже могут возникнуть некоторые сложности. Однако повышенное внимание или намеренное искажение имен сверстниками, как правило, объясняется не жестокостью, а недостатком эмоциональной зрелости.





детский психолог Наталья Искра В этом возрасте все внутренние ресурсы направлены на собственное взросление и поиск места в коллективе. Такое задиристое поведение нередко оказывается более простым способом самоутверждения, чем конструктивные действия. Поэтому необычное имя ребенка может оказаться мишенью для подобных проявлений.

Эксперт заверила, что любой буллинг питается эмоциональной реакцией жертвы. Если ребенок не проявляет ни позитивных, ни негативных эмоций в ответ на обзывательства, агрессор теряет интерес. Все потому, что его действия не дают желаемого эффекта.

"Следует учить ребенка не реагировать на провокации. В случае если он не справляется самостоятельно, рекомендуется обратиться к психологу", – посоветовала она.

Однако есть и другой вариант, например научить ребенка отвечать шуткой. Как правило, дети, которые умеют выходить из ситуации с помощью юмора, редко нуждаются в помощи взрослых в таком вопросе, заключила Наталья Искра.