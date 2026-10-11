Калужско-Рижскую линию метро продлят до Мытищ

Калужско-Рижскую линию столичного метро планируют продлить от станции "Медведково" до Мытищ. Новый участок протяженностью 3,5 километра позволит сократить время в пути до центра города примерно на полчаса для полумиллиона жителей Подмосковья.

Сейчас дорога из Мытищ в столицу занимает у местных жителей до полутора часов. Многие вынуждены пользоваться электричками с пересадками или личным автотранспортом, который в час пик стоит в пробках на Ярославском шоссе.

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