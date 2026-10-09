Трамваи временно перестанут ходить в Северное Медведково по выходным

С 10 октября по выходным дням трамваи временно не будут ходить в Северное Медведково. Изменения связаны с ремонтом трамвайных путей на улице Менжинского.

Маршрут № 17 будет следовать от усадьбы Останкино до Социального фонда России. Вместо трамваев пассажиры смогут воспользоваться автобусами 017. Они будут курсировать от остановки "ВДНХ, главный вход" до остановки "Улица Тихомирова".

По будням трамваи продолжат ходить по обычным маршрутам. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.