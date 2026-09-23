Москвича лишили водительских прав за использование "жирных" автономеров

Москвича лишили водительских прав за использование нестандартных регистрационных номеров с утолщенным шрифтом. Такие таблички называют "жирными" номерами. Автовладельцы заказывают их в частных мастерских, рассчитывая сделать символы ярче, однако при нарушении требований ГОСТа водителям грозит наказание.

Толщина линий символов не должна превышать 11 миллиметров, высота букв составляет 58 миллиметров, а цифр – 76. Кроме того, на номерах со световозвращающим покрытием обязательно должно быть изображение государственного флага России. За использование подложных регистрационных знаков предусмотрено лишение прав на срок от месяца до года.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.