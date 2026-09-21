Новости Москвы: на юге столицы продолжается строительство станции метро "ЗИЛ"

На юге столицы продолжается строительство станции метро "ЗИЛ", которая станет частью Бирюлевской линии. Она расположится под проспектом Лихачева возле парка Тюфелева роща. В оформлении платформы используют элементы из нержавеющей стали. Этим материалом облицуют колонны и потолок. Одним из акцентов станет художественное панно. Там же появится пересадка на одноименную станцию Троицкой линии. Их соединят общим вестибюлем для комфорта пассажиров.

Завершается комплексное благоустройство улицы Красного Маяка на юге Москвы. Вдоль всей улицы обновили бордюры, положили новый асфальт на проезжей части и тротуарах. Сейчас там устанавливают освещение, а также разбивают новые газоны.

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