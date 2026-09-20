В ЗИЛАРТе откроется выставочное пространство, посвященное японской культуре

ЗИЛАРТ открывает новое выставочное пространство, которое познакомит посетителей с японской культурой. Третий этаж музея оформят по японским обычаям.

По периметру расположится галерея энгава – переход между домом и садом. Ее заполнят произведения современных японских художников из коллекции музея. Тропа приведет в чайный дом, где будут проводить чайные церемонии. Центром экспозиции станет сад камней, выполненный в технике "сухой пейзаж", без растений и воды.

Специально к открытию в Москву привезли работы японской художницы Мами Косэмуры. В своих фотографиях и видеоарте она переосмысляет традиции японских ширм и свитков, пытаясь запечатлеть время в разных его проявлениях. Новое пространство в ЗИЛАРТе начнет работу 22 сентября. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

