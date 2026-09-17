Новый культурно-просветительский формат "Гостиная Путевого дворца" стартовал в Москве. Лекции проводят в исторических интерьерах Петровского путевого дворца, где эксперты рассказывают об искусстве, истории, моде и культурном наследии.

Впереди еще четыре тематические встречи. Программы посвятят разным направлениям, в том числе истории и ювелирному искусству. Последняя встреча пройдет 12 ноября, ее темой станет русский костюм.

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