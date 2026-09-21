Новые выделенные полосы заработают на пересечении Ленинградского и Волоколамского шоссе

Новые выделенные полосы заработают 26 сентября на пересечении Ленинградского и Волоколамского шоссе. Их общая протяженность составит почти 0,5 километра.

В районе станции метро "Сокол" автобусы и электробусы смогут быстрее проезжать два сложных участка. На дублере Волоколамского шоссе время в пути сократится с 7 до 3,5 минуты, а на съезде с Ленинградского шоссе с 17 до 5 минут.

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