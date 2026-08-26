Первые серийные поезда для ВСМ выпустят в 2028 году

Первые серийные поезда для высокоскоростной магистрали выпустят в 2028 году. Производство идет по графику, сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов на встрече с Владимиром Путиным в Кремле.

Сейчас специалисты работают над двигателями и другими комплектующими. Все необходимые элементы должны передать на испытания и сертификацию в следующем году. После этого планируется начать серийные поставки поездов в 2028 году.

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