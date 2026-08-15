Новости города: две лаундж-зоны открылись на территории Ленинградского вокзала

На третьем этаже обновленного Ленинградского вокзала начали работать две лаундж-зоны. Там установили шезлонги, где пассажиры могут отдохнуть в ожидании поезда. После реконструкции здание одновременно вмещает более тысячи человек. Для пассажиров также открыли новые комнаты матери и ребенка и кафе.

На Тверском бульваре открылась новая детская площадка. Для юных горожан установили игровые домики, которые можно исследовать изнутри, а затем спуститься с горки. Кроме того, на площадке разместили современные игровые комплексы и качели, рассчитанные как на малышей, так и на детей постарше. Вся территория оборудована безопасным покрытием, чтобы предотвратить травмы при падениях.

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