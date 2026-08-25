Переразметка ускорила выезд с проспекта 60-летия Октября на Ленинский проспект в 4 раза

Выезд с проспекта 60-летия Октября на Ленинский проспект в сторону центра стал быстрее в 4 раза благодаря переразметке. Раньше водители тратили время из-за лишних перестроений, а в часы пик здесь скапливалась очередь. После изменений, разработанных ЦОДД, пропускная способность съезда увеличилась.

На северо-западе Москвы идет благоустройство Митинской улицы: для пешеходов уже обновили покрытие тротуаров и проезжей части. Также здесь появятся дополнительные парковочные карманы, а рабочие установят и подключат новые фонари. Работы продолжаются.

Новый съезд с Московского скоростного диаметра на Каширское шоссе выходит на финишную прямую: длина эстакады составит около 800 метров, ширина – от 5 до 11 метров. Рядом обустроят боковой проезд до Шипиловского проезда и съезда на улицу Борисовские пруды.

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