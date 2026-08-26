Время проезда перекрестка на Зайцевском шоссе в ТиНАО сократилось до 5 минут

Время проезда перекрестка на Зайцевском и Боровском шоссе в ТиНАО сократилось до 5 минут. Участок соединяет маршруты из Москвы в Апрелевку и от Минского шоссе в сторону Киевского. С развитием округа перекресток стал перегружен.

В ЦОДД разработали проект по переразметке, добавили дополнительные полосы и направляющий островок для разделения потоков. Пропускная способность перекрестка увеличилась почти в 1,5 раза.

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