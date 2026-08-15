Москвичке выписан штраф в размере 15 тысяч рублей за парковку на газоне в Люберцах

Москвичка Дарья Анисимова получила от сервиса каршеринга уведомление о штрафе в размере 15 тысяч рублей за парковку на озелененной территории.

Девушка с суммой штрафа не согласна. По ее словам, она оставила автомобиль в Люберцах, а не в Москве. В связи с этим москвичка выразила готовность к оплате только того взыскания, которое будет рассчитано по тарифам Подмосковья. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

