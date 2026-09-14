Московским водителям напомнили, как не пропустить и оплатить штраф. Узнать о нем можно двумя способами – по заказному письму на адрес регистрации или по уведомлению на электронную почту со ссылкой на "Госуслуги".

При этом само постановление ни в ящик, ни на почту не приходит – только уведомление. Получив его, водителю необходимо проверить личный кабинет на mos.ru или "Госуслугах", вбив номер авто или постановления.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.