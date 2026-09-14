Режим работы станции метро "Кропоткинская" изменится в Москве с 15 сентября. На время закроют проход от станции к храму Христа Спасителя. Об этом сообщили в департаменте национальной политики и межрегиональных связей Москвы. Это необходимо, чтобы организовать проход паломников к мощам Спиридона Тримифунтского.

Десницу святителя привезут в Москву 14 сентября. Поклониться ей москвичи смогут с 15 по 19 сентября. Пройти в храм Христа Спасителя можно будет от станций метро "Полянка", "Третьяковская" или "Октябрьская" – по Болотной набережной и через Патриарший мост.

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