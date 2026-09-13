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13 сентября, 22:15

Транспорт

Жители ближнего Подмосковья рассказали о том, как ждут появления метро за МКАДом

Жители ближнего Подмосковья рассказали о том, как ждут появления метро за МКАДом

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Жители Балашихи, Химок, Мытищ и Красногорска ждут появления новых станций метро. Эти города тесно связаны со столицей, и Москва приняла решение продлить радиальные ветки в эти точки Подмосковья.

Жители Мытищ в интервью признались, что метро катастрофически не хватает: город растет, и многим удобнее было бы добираться на метро, чем на личном транспорте. По их словам, поездка станет быстрее, а нагрузка на электрички и автобусы снизится.

Однако сроки пока отдаленные: работы планируют начать после 2030 года. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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