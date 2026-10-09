В Москве введут в эксплуатацию новые приподнятые платформы на трамвайных остановках

С 10 октября в нескольких районах Москвы вводят в эксплуатацию новые приподнятые платформы на трамвайных остановках. Об этом сообщили в Дептрансе.

Такие платформы появятся на улицах Ольховской, Радио, Авиамоторной, Орджоникидзе, Свободы, Новокузнецкой и шоссе Энтузиастов. Приподнятые платформы позволяют значительно повысить комфорт посадки и высадки пассажиров. Новые остановки адаптированы и удобны для маломобильных пассажиров, так как расположены на одном уровне с низким полом трамвая.

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