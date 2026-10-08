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08 октября, 21:15

Транспорт

Минтранс и Росавиация взяли на особый контроль работу авиации в Москве

Минтранс и Росавиация взяли на особый контроль работу авиации в Москве

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Минтранс и Росавиация взяли на особый контроль работу авиации в Москве. В столичных аэропортах 8 октября вводились временные ограничения.

Из-за введенных ранее мер службы аэропортов работают в усиленном режиме, задействован дополнительный персонал. Расписание рейсов корректируется. При задержках авиакомпании должны предоставлять пассажирам напитки и питание и организовывать размещение в гостиницах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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