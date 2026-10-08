08 октября, 07:30Транспорт
Пассажиры "Аэрофлота" пожаловались на проблемы при перевозке животных в Шереметьево
Пассажиры компании "Аэрофлот" пожаловались на проблемы при регистрации на рейсы с животными в Шереметьево. По их словам, сотрудница авиакомпании отказывает в перевозке из-за несоответствия переносок требованиям или отсутствия необходимых отметок в ветеринарных паспортах.
При этом пассажиры утверждают, что с документами все в порядке, а с некоторыми переносками они уже летали этим же перевозчиком. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.