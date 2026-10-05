Собянин: на столичной верфи идет строительство электросудов "Москва 3.0"

Московская верфь наращивает производство электросудов. Сергей Собянин сообщил, что производственная программа предприятия предусматривает закладку более 100 электросудов до 2030 года.

Сейчас на верфи строят четыре электросудна "Москва 3.0", еще четыре планируют заложить в ближайшее время. До конца 2028 года на воду собираются спустить до 14 судов этой серии. Новые электросуда смогут вместить более 160 пассажиров.

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