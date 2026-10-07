Собянин рассказал о поездах серии "Москва-2020" на Кольцевой линии метро

На Кольцевой линии метро работают 280 технологичных поездов "Москва-2020". Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

Как отметил мэр, запуск первого состава этой модели состоялся 6 лет назад, в октябре 2020 года. Уже в июне 2021 года город полностью завершил обновление парка Кольцевой линии. При создании поезда учитывались пожелания пассажиров и машинистов.

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