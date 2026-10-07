Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 октября, 14:15

Мэр Москвы

Собянин рассказал о поездах серии "Москва-2020" на Кольцевой линии метро

Собянин рассказал о поездах серии "Москва-2020" на Кольцевой линии метро

Собянин поздравил работников промышленности Москвы с профессиональным праздником

Сергей Собянин поздравил Владимира Путина с днем рождения

Собянин поздравил работников промышленности Москвы с профессиональным праздником

Путин и Собянин открыли первый в России кластер по производству электробатарей

"Новости дня": в Москве открыли первый в России кластер по производству электробатарей

Собянин: в павильоне "Умный город" представлены инновации, применяемые в Москве

Собянин: 70 столичных пожарных и спасателей удостоены почетных званий Москвы

Сергей Собянин: "Активные граждане" выбрали новый дизайн карты москвича

Собянин в День учителя вручил почетные грамоты 25 столичным педагогам

На Кольцевой линии метро работают 280 технологичных поездов "Москва-2020". Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

Как отметил мэр, запуск первого состава этой модели состоялся 6 лет назад, в октябре 2020 года. Уже в июне 2021 года город полностью завершил обновление парка Кольцевой линии. При создании поезда учитывались пожелания пассажиров и машинистов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквытранспортметрогородвидеоЕвгения Мирошкина

Какие изменения ждут стажеров с 1 марта 2027 года?

Поправки не только вводят сам термин, но и прописывают условия оформления таких работников

Читать
закрыть

Как выбрать участок под строительство дома в Подмосковье?

Важно смотреть на инженерную и дорожную инфраструктуру

Читать
закрыть

Россиянки пожаловались на климакс в 36 лет

Наибольший риск отмечен у женщин, проживающих в крупных городах

Причины – затяжной стресс, недостаток отдыха, нестабильный рабочий график

Читать
закрыть

Студенты вузов массово пожаловались на систему "Антиплагиат 2.0"

Теперь платформа контролирует не только готовые дипломы и курсовые, но и процесс написания

Сами разработчики объяснили нововведение необходимостью борьбы с нейросетями

Читать
закрыть

Как пожар на нефтяном танкере отразится на отдыхе в Сочи?

Превышения концентрации загрязняющих веществ в воздухе не зафиксировано после пожара

Читать
закрыть

Подросток чудом выжил в ДТП с сыном экс-мэра Махачкалы в Таиланде

У пострадавшего повреждены челюсть, нос и область вокруг глаз, а по лицевым костям – трещины

Сейчас Данила находится в коме и в сознание не приходит

Читать
закрыть

Как правильно подготовить автомобиль к зиме?

Важно провести полный осмотр автомобиля, посетить технический центр и проверить все жидкости

Стоит смазать силиконом все резиновые уплотнители

Читать
закрыть

Как новые правила экспорта машин из КНР отразятся на российском рынке?

Эксперты уверены: меры касаются автомобилей, которые вывозятся под видом бывших в употреблении

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика