"Московский патруль": в столице открылся пожарный квест, созданный сотрудниками МЧС

В Москве открылась игровая локация, которую создали действующие пожарные и спасатели с учетом норм и правил безопасности. Участникам предстоит действовать в условиях задымления и искать человека внутри помещения.

При этом уже в декабре в России вступит в силу новый национальный стандарт для квест-комнат: игроков нельзя будет запирать, связь с оператором должна быть исправна, а реальные петли, удавки и жесткие фиксаторы окажутся под запретом.

Подробнее – в программе "Московский патруль".