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05 октября, 17:55

Общество

"Спецреп": День учителя

"Спецреп": День учителя

Сергей Собянин вручил почетные грамоты лучшим столичным педагогам

Нейросети помогают учителям готовить уроки и сокращают время на создание презентаций

Эксперт заявил, что с помощью ИИ можно привлечь школьников к изучению гуманитарных наук

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Эксперт рассказал, как ИИ помогает учителям в работе

День учителя отмечается в России 5 октября. Проверка тетрадей, родительские чаты и контрольные – это непростая работа. Однако многие все равно не задумываются о том, с чем сталкиваются учителя в течение дня.

Как проходят уроки? Чем занимаются на переменах современные школьники?

Подробнее – в программе "Специальный репортаж".

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