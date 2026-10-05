05 октября, 17:55Общество
"Спецреп": День учителя
День учителя отмечается в России 5 октября. Проверка тетрадей, родительские чаты и контрольные – это непростая работа. Однако многие все равно не задумываются о том, с чем сталкиваются учителя в течение дня.
Как проходят уроки? Чем занимаются на переменах современные школьники?
Подробнее – в программе "Специальный репортаж".
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