"Спецреп": День учителя

День учителя отмечается в России 5 октября. Проверка тетрадей, родительские чаты и контрольные – это непростая работа. Однако многие все равно не задумываются о том, с чем сталкиваются учителя в течение дня.

Как проходят уроки? Чем занимаются на переменах современные школьники?

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