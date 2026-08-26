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26 августа, 11:45

Безопасность

Мошенники создали фейковую образовательную платформу для обмана россиян

Мошенники создали фейковую образовательную платформу для обмана россиян

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Мошенники создали поддельную образовательную платформу и призывают учителей регистрироваться на ней якобы для внесения данных об успеваемости учеников. Об этом сообщили представители Общественной палаты РФ.

Ссылки преподаватели, как правило, получают от имени администрации образовательного учреждения. Однако страницы ведут на фишинговые сайты. При регистрации и вводе личных данных информация попадает к мошенникам.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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