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Новости

24 августа, 21:30

Безопасность

"Московский патруль": Росгвардия отработала штурм автобуса со стрельбой

"Московский патруль": Росгвардия отработала штурм автобуса со стрельбой

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"Московский патруль": сотрудники Росгвардии и специалисты ГИМС провели рейд в Москве

В Москве прошло показательное выступление спецназа Росгвардии с штурмом автобуса и стрельбой, которое открыло финал Всероссийского конкурса среди сотрудников вневедомственной охраны.

В соревнованиях участвуют 24 команды из 8 округов, приславшие лучших бойцов. Организаторы отметили, что участники уже доказали свое мастерство и теперь поборются за победу.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

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Программа: Московский патруль
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