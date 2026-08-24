"Московский патруль": Росгвардия отработала штурм автобуса со стрельбой

В Москве прошло показательное выступление спецназа Росгвардии с штурмом автобуса и стрельбой, которое открыло финал Всероссийского конкурса среди сотрудников вневедомственной охраны.

В соревнованиях участвуют 24 команды из 8 округов, приславшие лучших бойцов. Организаторы отметили, что участники уже доказали свое мастерство и теперь поборются за победу.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

