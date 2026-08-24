Москвичам напомнили, что делать, если на карту пришли деньги от неизвестного отправителя

Москвичам рекомендуют при получении денег от неизвестного отправителя незамедлительно обращаться в банк. Самостоятельно возвращать средства не следует, а переписку, связанную с транзакцией, необходимо сохранять, сообщили в МВД России.

Мошенники могут отправить уведомление о якобы совершенном переводе и предложить проверить зачисление средств по ссылке. Она может вести на поддельную страницу банка, где злоумышленники пытаются получить данные для входа в мобильное приложение и похитить деньги со счета.

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