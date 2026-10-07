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07 октября, 10:15

Мэр Москвы

Путин и Собянин открыли первый в России кластер по производству электробатарей

Путин и Собянин открыли первый в России кластер по производству электробатарей

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Владимир Путин и Сергей Собянин запустили первый в стране кластер электробатарей.

В ближайшие месяцы планируется запуск второго производства литий-ионных аккумуляторов, предназначенных для средств индивидуальной мобильности и стационарных систем накопления энергии.

После выхода на проектную мощность два инновационных завода смогут выпускать до 33 миллионов аккумуляторных ячеек в год. На предприятиях будет создано больше 2 тысяч высокотехнологичных рабочих мест.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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