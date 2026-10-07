07 октября, 10:15Мэр Москвы
Путин и Собянин открыли первый в России кластер по производству электробатарей
Владимир Путин и Сергей Собянин запустили первый в стране кластер электробатарей.
В ближайшие месяцы планируется запуск второго производства литий-ионных аккумуляторов, предназначенных для средств индивидуальной мобильности и стационарных систем накопления энергии.
После выхода на проектную мощность два инновационных завода смогут выпускать до 33 миллионов аккумуляторных ячеек в год. На предприятиях будет создано больше 2 тысяч высокотехнологичных рабочих мест.
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