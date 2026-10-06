"Новости дня": в Москве открыли первый в России кластер по производству электробатарей

Владимир Путин и Сергей Собянин открыли в столице первый в России завод по производству тяговых батарей. Предприятие расположилось в особой экономической зоне "Технополис "Москва".

Через несколько лет завод сможет обеспечивать большую часть потребностей страны в аккумуляторах для современного транспорта. Их будут устанавливать на электробусы, трамваи, речные суда и грузовики. Батареи также планируют использовать для бесперебойного питания больниц, серверов и зарядных станций.

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