Сергей Собянин рассказал о развитии транспортной инфраструктуры на севере Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Специалисты завершили первый этап создания транспортной инфраструктуры у московского городского вокзала (МГВ) Лихоборы, заявил Сергей Собянин на своей странице в MAX.

Раньше здесь находилась железнодорожная платформа НАТИ, а перемещение между пригородными поездами и составами на МЦК было осложнено. Однако в 2020 году станцию объединили с МЦК Лихоборы, создав единый теплый контур для пассажиров "сухие ноги", тогда же платформу НАТИ переименовали в Лихоборы.

Специалисты также преобразовали территорию вокруг, которая до этого практически не использовалась жителями. В частности, здесь возвели разворотную площадку со зданием конечной станции для автобусов и электробусов. Внутри появились комнаты отдыха водителей и медицинские пункты.

Здесь же установили 3 быстрые зарядные станции для электробусов. Теперь городской вокзал объединяет не только МЦК и МЦД-3, но и наземный транспорт, отметил градоначальник. Также до вокзала Лихоборы был продлен магистральный электробусный маршрут м54.

"Он связал вокзал с районами Западным и Восточным Дегунино, Бескудниковским, Отрадное, Южным Медведково, Бабушкинским и Лосиноостровским, со станциями метро "Верхние Лихоборы", "Отрадное" и "Бабушкинская", а также ж/д станцией Лосиноостровская Ярославского направления", – отметил Собянин.

Кроме того, рядом с городским вокзалом возвели перехватывающую парковку и стоянку такси, здесь же построили 660 метров новых подъездных дорог и тротуары. В дальнейшем специалисты возведут пешеходный переход под путями МЦК, который соединит районы Тимирязевский и Западное Дегунино.

"Жителям домов со стороны Большой Академической улицы и Дмитровского шоссе станет удобнее добираться до МГВ Лихоборы", – резюмировал мэр.

Ранее Собянин утвердил проект планировки территории транспортного узла "Строгино". На территории появятся объекты метро и многофункциональный общественный комплекс, площадь которого будет достигать 9 тысяч квадратных метров. Кроме того, специалисты построят и обновят более 1,3 километра улично-дорожной сети.

