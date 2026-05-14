Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 мая, 13:26

Мэр Москвы

Сергей Собянин рассказал о развитии транспортной инфраструктуры на севере Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Специалисты завершили первый этап создания транспортной инфраструктуры у московского городского вокзала (МГВ) Лихоборы, заявил Сергей Собянин на своей странице в MAX.

Раньше здесь находилась железнодорожная платформа НАТИ, а перемещение между пригородными поездами и составами на МЦК было осложнено. Однако в 2020 году станцию объединили с МЦК Лихоборы, создав единый теплый контур для пассажиров "сухие ноги", тогда же платформу НАТИ переименовали в Лихоборы.

Специалисты также преобразовали территорию вокруг, которая до этого практически не использовалась жителями. В частности, здесь возвели разворотную площадку со зданием конечной станции для автобусов и электробусов. Внутри появились комнаты отдыха водителей и медицинские пункты.

Здесь же установили 3 быстрые зарядные станции для электробусов. Теперь городской вокзал объединяет не только МЦК и МЦД-3, но и наземный транспорт, отметил градоначальник. Также до вокзала Лихоборы был продлен магистральный электробусный маршрут м54.

"Он связал вокзал с районами Западным и Восточным Дегунино, Бескудниковским, Отрадное, Южным Медведково, Бабушкинским и Лосиноостровским, со станциями метро "Верхние Лихоборы", "Отрадное" и "Бабушкинская", а также ж/д станцией Лосиноостровская Ярославского направления", – отметил Собянин.

Кроме того, рядом с городским вокзалом возвели перехватывающую парковку и стоянку такси, здесь же построили 660 метров новых подъездных дорог и тротуары. В дальнейшем специалисты возведут пешеходный переход под путями МЦК, который соединит районы Тимирязевский и Западное Дегунино.

"Жителям домов со стороны Большой Академической улицы и Дмитровского шоссе станет удобнее добираться до МГВ Лихоборы", – резюмировал мэр.

Ранее Собянин утвердил проект планировки территории транспортного узла "Строгино". На территории появятся объекты метро и многофункциональный общественный комплекс, площадь которого будет достигать 9 тысяч квадратных метров. Кроме того, специалисты построят и обновят более 1,3 километра улично-дорожной сети.

Читайте также


мэр Москвытранспортгород

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика