В МВД призвали заменить истекшие в октябре 2023 года водительские права

Водительские права, срок действия которых истек в октябре 2023 года, с 1 октября 2026-го стали недействительными. Речь об удостоверениях, которые автоматически продлевали на три года. Теперь за управление автомобилем с такими правами грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей.

В МВД напоминают, что для замены удостоверения сдавать экзамены не нужно. Достаточно предоставить паспорт, медицинскую справку и старые права. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.