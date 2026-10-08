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08 октября, 07:15

Транспорт

В МВД призвали заменить истекшие в октябре 2023 года водительские права

В МВД призвали заменить истекшие в октябре 2023 года водительские права

Автоэксперт прокомментировал ужесточение правил сдачи на права в России

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Водительские права, срок действия которых истек в октябре 2023 года, с 1 октября 2026-го стали недействительными. Речь об удостоверениях, которые автоматически продлевали на три года. Теперь за управление автомобилем с такими правами грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей.

В МВД напоминают, что для замены удостоверения сдавать экзамены не нужно. Достаточно предоставить паспорт, медицинскую справку и старые права. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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