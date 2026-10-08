Новости Москвы: схему движения изменили на улице Барклая перед Кутузовским проспектом

На улице Барклая перед Кутузовским проспектом изменили схему движения. Раньше проехать прямо и налево там можно было по одной общей полосе, из-за чего в утренние часы возникали задержки транспорта. Теперь для каждого направления предусмотрена отдельная полоса. Все это, по расчетам ЦОДД, позволило увеличить пропускную способность участка на 20%.

Новый путепровод соединит улицу Малыгина и Малыгинский проезд. В рамках проекта построят и обновят почти 6 километров дорог, создадут новые парковки, проложат велодорожки и приведут в порядок прилегающую территорию. В результате снизится нагрузка на Енисейскую улицу и северную часть МКАД. Удобнее станут маршруты в районах Лосиноостровском, Северное Медведково, а также Бабушкинском и Ярославском.

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