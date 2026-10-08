Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 октября, 18:15

Транспорт

Новости Москвы: схему движения изменили на улице Барклая перед Кутузовским проспектом

Новости Москвы: схему движения изменили на улице Барклая перед Кутузовским проспектом

В столичных аэропортах ввели временные ограничения на полеты

В России могут снизить нештрафуемый порог превышения скорости до 5 км/ч

Собянин рассказал о строительстве станции "Луганская" Бирюлевской линии метро

Аэропорт Внуково временно прекратил прием и выпуск воздушных судов

Новые правила экспорта автомобилей из Китая могут осложнить поставки в Россию

Китайские производители автомобилей изменят правила экспорта машин

Мострансавто временно остановило онлайн-продажу билетов на автобусы

Москвичей предупредили об изменении графика движения поездов МЦД-3

Спрос на перехватывающие парковки в Москве вырос на 14%

На улице Барклая перед Кутузовским проспектом изменили схему движения. Раньше проехать прямо и налево там можно было по одной общей полосе, из-за чего в утренние часы возникали задержки транспорта. Теперь для каждого направления предусмотрена отдельная полоса. Все это, по расчетам ЦОДД, позволило увеличить пропускную способность участка на 20%.

Новый путепровод соединит улицу Малыгина и Малыгинский проезд. В рамках проекта построят и обновят почти 6 километров дорог, создадут новые парковки, проложат велодорожки и приведут в порядок прилегающую территорию. В результате снизится нагрузка на Енисейскую улицу и северную часть МКАД. Удобнее станут маршруты в районах Лосиноостровском, Северное Медведково, а также Бабушкинском и Ярославском.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортгородвидеоЕкатерина Фоменко

Столичных подростков за деньги учат ухаживать за родителями

Задания тренируют не столько аккуратность, сколько эмпатию, заботу о близких и ответственность

Читать
закрыть

Из-за чего судятся москвичи во время развода?

Бракоразводные процессы все чаще превращаются в затяжные конфликты без правил

Бывшие супруги судятся из-за детских кроватей, требуют вернуть деньги за операцию на грудь

Читать
закрыть

Зачем детей россиян вовлекают в терроризм и экстремизм?

Дети являются самыми желанными целями для террористов, поскольку вовлечь их гораздо проще

Подростки не получают приглашений в деструктивные сообщества или чаты, они находят их сами

Читать
закрыть

Волонтеры спасли собак из "концлагеря" для животных в Калуге

Измученным животным приходилось жить в стесненных обстоятельствах и есть друг друга

Читать
закрыть

Чем опасны популярные в Сети жидкие виниры?

Содержащийся в таких продуктах папаин разрушает большое количество органических соединений

После использования таких средств важно прополоскать рот

Читать
закрыть

Как не сойти с ума в квартире-студии?

Живя вдвоем, стоит договориться о праве на уединение

Также нужен ритуал завершения дня

Читать
закрыть

Сколько стоит новогодний корпоратив в Москве в 2026 году?

Аренда самой площадки может варьироваться от 50 до 100 тысяч рублей

Читать
закрыть

Алабай Джек 4 года находился в неволе под Люберцами

В клетке у Джека лежали куски протухшего мяса и ведро с застоявшейся зеленой водой

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика