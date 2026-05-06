Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 мая, 14:49

Транспорт

Два трамвайных маршрута откроют в районе Ивановское

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Два трамвайных маршрута будут открыты в районе Ивановское после завершения строительства новой трамвайной линии. Об этом рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Линия будет проложена от существующих путей на 3-й Владимирской улице до улицы Сталеваров и станет крупнейшим проектом за последние 40 лет в Москве. В частности, он позволит жителям добираться до станции метро "Шоссе Энтузиастов" на 40% быстрее.

Более того, четырехкилометровый участок создаст возможность для открытия новых маршрутов до метро, Московского центрального кольца и Московских центральных диаметров.

"Транспорт станет доступнее для 130 тысяч москвичей из восточных районов столицы. Трамваи будут ходить с минимальными интервалами и обеспечат комфортные и быстрые поездки по городу", – цитирует Ликсутова портал мэра и правительства Москвы.

Один из новых маршрутов в Ивановском позволит напрямую добираться от МКАД до центра – Ивановского до Курского вокзала. Второй, в свою очередь, пройдет по шоссе Энтузиастов до одноименных станций метро и Московского центрального кольца, а далее по проспекту Буденного до "Семеновской".

Вместе с тем на пересечении шоссе Энтузиастов и улицы Сталеваров рядом с МКАД появятся разворотное кольцо с конечной станцией для водителей, перехватывающие парковки, а также удобные пересадочные узлы на городские и пригородные автобусы и электробусы.

В начале апреля Сергей Собянин открыл второй Московский трамвайный диаметр – маршрут Т2. Новая линия протянулась на 33 километра, соединив станцию метро "Чертановская" на юге столицы с МЦД-4 Новогиреево на востоке.

Мэр отметил, что Т2 объединил маршруты № 3 и 37 и стал самым длинным в мире. Всего на нем 79 остановок, а общее время в пути составляет 140 минут.

Около 1 млн поездок совершают москвичи на трамваях ежедневно

Читайте также


транспортгород

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика