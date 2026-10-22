Минтруд предложил создать сервис для подготовки специалистов в России

Российские колледжи и вузы будут готовить специалистов с учетом потребностей рынка труда. Для этого Минтруд предложил создать специальный сервис на портале "Работа в России".

Компании смогут указывать, каких специалистов им не хватает, а учебные заведения будут подавать заявки на подготовку студентов за счет регионального бюджета. Эксперимент по новой системе планируют запустить в 2027 году.

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