Колледжи и техникумы России получили более 4 млн заявлений в 2026 году

Более 4 миллионов заявлений подали в колледжи и техникумы России в рамках приемной кампании 2026 года. Из них 1,4 миллиона поступило на программы федерального проекта "Профессионалитет".

Средний конкурс на одно бюджетное место в колледжах и техникумах "Профессионалитета" достиг почти пяти человек. В числе самых популярных направлений у абитуриентов оказались "сестринское дело", "туризм и гостеприимство", а также "техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств".

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