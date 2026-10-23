В ГД предложили сохранить налоговый вычет за обучение детей для родителей в декрете

В Госдуме предложили сохранить право на налоговый вычет за обучение детей для родителей в декрете. Сейчас такой вычет недоступен, если мать не платит НДФЛ из‑за отпуска по уходу за ребенком.

Депутаты считают это несправедливым и хотят устранить пробел. Предлагается дать семье право самостоятельно выбирать, кто из родителей заявит вычет, а также разрешить переносить его на другого родителя, даже если в платежных документах указан только один.

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