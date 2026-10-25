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25 октября, 11:15

Общество

Похолодание придет в Москву после аномально теплых выходных

Похолодание придет в Москву после аномально теплых выходных

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В Москве ожидается резкое похолодание после аномально теплых выходных. В воскресенье, 25 октября, воздух прогреется до 15 градусов, что на 6 градусов выше климатической нормы.

Уже 26 октября температура опустится до 10–12 градусов, а во вторник возможны слабые дожди. По прогнозу синоптиков, теплая и преимущественно сухая погода с дневной температурой до 10 градусов сохранится в столице до конца октября.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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