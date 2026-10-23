Москва развивает систему стационарной помощи детям

Москва развивает систему стационарной медицинской помощи детям, в том числе по редким и сложным профилям, требующим высокотехнологичных операций. На базе крупных больниц открывают амбулаторные службы и дневные стационары.

В столице также действует трехэтапная система медицинской реабилитации детей. Помощь оказывают с момента поступления в больницу, затем в специализированных отделениях и реабилитационных центрах, а после выписки продолжают амбулаторно или дистанционно.

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